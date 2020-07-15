Ukrayna'dan 15 Temmuz'un yıl dönümünde destek mesajı
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'ye destek mesajı paylaştı.
15.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:18
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'ye destek mesajı paylaştı.
Ceppar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Türkiye'nin birlik ve demokrasi günüdür. Dostumuz ve ortağımıza dinçlik ve iyilik dilerim." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA