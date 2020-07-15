Ukrayna'dan 15 Temmuz'un yıl dönümünde destek mesajı Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'ye destek mesajı paylaştı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'ye destek mesajı paylaştı.

Ceppar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Türkiye'nin birlik ve demokrasi günüdür. Dostumuz ve ortağımıza dinçlik ve iyilik dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA