Ukrayna'daki Yetimhanelerde Tahliyeler Devam Ediyor

Ukrayna'dan tahliye edilenler arasında binlerce yetim çocuk da var. Yetimhanelerdeki çocukların tahliyesine yetkililer ve gönüllüler yardımcı oluyor. Çocukların tahliye edildikten sonra aynı yerde bir arada kalmaları için çalışmalar devam ediyor

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