Ukrayna'daki Yetimhanelerde Tahliyeler Devam Ediyor - Haberler

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Ukrayna'daki Yetimhanelerde Tahliyeler Devam Ediyor

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'dan tahliye edilenler arasında binlerce yetim çocuk da var. Yetimhanelerdeki çocukların tahliyesine yetkililer ve gönüllüler yardımcı oluyor.

Ukrayna'dan tahliye edilenler arasında binlerce yetim çocuk da var. Yetimhanelerdeki çocukların tahliyesine yetkililer ve gönüllüler yardımcı oluyor. Çocukların tahliye edildikten sonra aynı yerde bir arada kalmaları için çalışmalar devam ediyor

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Çocuk, Güncel, Haberler

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