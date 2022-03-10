Ukrayna'daki Yetimhanelerde Tahliyeler Devam Ediyor
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Ukrayna'dan tahliye edilenler arasında binlerce yetim çocuk da var. Yetimhanelerdeki çocukların tahliyesine yetkililer ve gönüllüler yardımcı oluyor.
Ukrayna'dan tahliye edilenler arasında binlerce yetim çocuk da var. Yetimhanelerdeki çocukların tahliyesine yetkililer ve gönüllüler yardımcı oluyor. Çocukların tahliye edildikten sonra aynı yerde bir arada kalmaları için çalışmalar devam ediyor
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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