Ukrayna'daki yerel seçimlerde "Halkın Hizmetkarları" en çok oy alan parti oldu
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Ukrayna'daki yerel seçimlerde "Halkın Hizmetkarları" en çok oy alan parti oldu

19.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:06
Ukrayna'daki yerel seçimlerde

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 25 Ekim'de gerçekleşen yerel seçimlerde "Halkın Hizmetkarları" partisinin ülke genelinde oyların yüzde 17,59'unu alarak en fazla oy alan siyasi parti olduğunu duyurdu.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 25 Ekim'de gerçekleşen yerel seçimlerde "Halkın Hizmetkarları" partisinin ülke genelinde oyların yüzde 17,59'unu alarak en fazla oy alan siyasi parti olduğunu duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamada, seçimlerde kullanılan oyların yüzde 96,2'sinin sayıldığı ifade edildi.

Buna göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de partisi olan "Halkın Hizmetkarları" oyların yüzde 17,59'unu alarak en yüksek oy alan parti olurken, "Anavatan" da yüzde 12,39 ile en çok oyu alan ikinci parti oldu.

"Yaşam İçin Muhalefet Platformu" ise yüzde 11,75 ile en fazla oyu alan üçüncü siyasi parti oldu.

Ukrayna halkı, yerel yöneticilerini seçmek için 25 Ekim'de oy kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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