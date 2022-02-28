Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat beşinci gününde de devam ederken, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının Kiev'e getirilerek, Romanya ve Polonya üzerinden Türkiye'ye tahliyeleri sürüyor. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, "Ukrayna'da olan Türk vatandaşlarının yanındayız. Vatandaşlarımızın yanı sıra tüm soydaşlarımız için de tedbirleri alıyoruz. İnşallah tüm vatandaşlarımızı bu ülkeden güven içinde Türkiye'ye göndereceğiz" dedi.

Güldere, "Bugün hem Harkiv'de hem Kiev'de binin üzerinde vatandaşımızın hareket etmesini sağlayacak bir tertibat almaya çalıştık. Güvenlik koşulu nedeniyle ne kadar vatandaşımız gelebildi ona bakacağız. Ama ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızı getireceğiz" şeklinde konuştu.

Ukrayna'dan tahliye edilen bir kadın Türkiye'ye teşekkür ederek, "Ailem Türkiye'de. Ben de oraya gidiyorum. Ancak eşim Kiev'de kalmak ve ülkemizi savunmak zorunda" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title