Ukrayna'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi
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Ukrayna'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ukrayna'dan Sivas'a getirilen Türk vatandaşları, kara yoluyla Tokat'a götürülerek yurtlara yerleştirilecek.

24.04.2020 00:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:33
Ukrayna'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ukrayna'dan Sivas'a getirilen Türk vatandaşları, kara yoluyla Tokat'a götürülerek yurtlara yerleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Ukrayna'dan 2'si bebek 323 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar, pasaport kontrolü ve sağlık taramasının tamamlanmasının ardından, apronda bekletilen otobüslerle Tokat'a götürülecek.

Yurt dışından getirilenler, daha sonra karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tokat Ballıca ve Şehit Aydoğan Aydın öğrenci yurtlarına yerleştirilecek.

Kaynak: AA

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