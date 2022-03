Ukrayna'daki sığınakta şarkı söyleyen küçük kız, büyük ilgi gördü

Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları nedeniyle sığınakta kalan Amelia'nın Let It Go şarkısını söylediği anlar, büyük ilgi gördü.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki saldırı devam ederken, ailesiyle birlikte sığınakta kalan bir çocuğun şarkı söylediği anlar büyük beğeni topladı. Karlar ülkesi animasyon filminin Let It Go şarkısını söyleyen 7 yaşındaki Amelia Anisovych, sığınakta bulunan diğer bölge sakinleri tarafından ilgiyle dinlendi. Amelia'yı dinleyenlerden biri küçük kızın şarkı söylediği anları annesinden izin alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Amelia'nın videosu sosyal medyada büyük ilgi görerek 99 bin kez paylaşıldı.

AMELİA ARTIK POLONYA'DA

Amelia ve 15 yaşındaki erkek kardeşi Misha'nın Polonya'ya ulaştığı öğrenildi. Polonya'da büyükannesiyle güvende olan Amelia'nın annesi Lilia ve babası Roman'ın Kiev'de kaldığı belirtilirken küçük kızın annesi, "Amelia'nın çok yetenekli ve tatlı bir melek olduğunu her zaman biliyordum. Şimdi tüm dünya biliyor. Çocuklarıma veda ettiğim için çok üzgünüm ama onların güvende olduğundan emin olmak şu anda yapılacak en mantıklı şeydi" ifadelerini kullandı.

