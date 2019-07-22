Ukrayna'daki seçimde Zelenskiy'in partisi önde

Erken genel seçimde yarıdan fazlası açılan sandık sonuçlarına göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi açık arayla birinciliği sürdürüyor.

Ukrayna'daki seçimde Zelenskiy'in partisi önde

Erken genel seçimde yarıdan fazlası açılan sandık sonuçlarına göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi açık arayla birinciliği sürdürüyor.

Kaynak: Dunya.com

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