Ukrayna'daki savaştan kurtarılan yabani hayvanlar Polonya'ya getirildi

Hollandalı AAP Vakfı, Kiev yakınlarındaki bir hayvanat bahçesinde bulunan bazı yabani hayvanların, Avrupa'daki diğer hayvanat bahçelerine gönderilmek üzere Polonya'nın Poznan şehrine getirildiğini bildirdi.

AAP Vakfının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kiev yakınlarındaki bir hayvanat bahçesinden 6 aslan, 2 vaşak, 1 Afrika yaban köpeği ve birkaç kaplanın Polonya'ya Poznan Hayvanat Bahçesi'ne getirildiği belirtildi.

AAP'nin Medya Direktörü Peter de Haan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların Kiev'den getirilmesinin daha önce planlandığını fakat Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından tahliye işleminin hızlandırıldığını kaydetti.

Hayvanların Ukraynalılar tarafından Polonya sınırına getirildiğini belirten de Haan, Poznan'daki partner kuruluşlar aracılığıyla hayvanları teslim aldıklarını ifade etti.

De Haan, nisana kadar Poznan'da kalması planlanan hayvanlardan 4 aslan ve Afrika yaban köpeğini AAP'nin İspanya'daki merkezine götüreceklerini belirtti.

Kalan hayvanlardan bir kısmının Poznan'da tutulacağını, bir kısmının Belçika'daki bir başka partner kurum tarafından alınacağını aktaran de Haan, kalan hayvanlara uygun yer bulunması için Avrupa genelindeki partner kurumlarla iletişime geçtiklerini kaydetti.

Hollanda'nın Almere kentine kurulan AAP Vakfı, Avrupa'daki hayvan hakları ve hayvanların korunması alanında faaliyet gösteriyor.