Ukrayna'daki savaştan kaçan Kırım Tatar Türkleri aynı kaderi ikinci kez yaşıyor

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'nın Köln kentine gelen Kırım Tatar Türkleri, tüm olumsuzluklara ve savaşın tüm yıkımına rağmen Kırım'ın bir gün Ukrayna ile tekrar birleşmesini ve ana vatanları Kırım'a dönmek istediklerini söyledi.

Köln'de yaşayan Türklerin kucak açtığı, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 19 kişi, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, 2014'te ana vatanlarından Ukrayna'nın farklı şehirlerine sürüldüklerini, ikinci kez aynı kaderi yaşadıklarını ve üzerlerine yağan bombalardan kaçmak için Almanya'ya geldiklerini ifade etti.

Vatanlarını savunan eşini geride bırakıp 3 çocuğuyla Köln'e gelen Lemara Kırımlı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kiev'den yola çıktık, 24 saat yolculuk edip biraz dinlendik. Oradan 40 saat sonra Romanya tarafına ulaştık. Kiev'de durumlar çok kötü. Biz uyuyorduk, sabah saat 05.25 civarı roket sesleriyle uyandık. Güçlü ve korkunç bir ses geldi, çocuklar uyandı ve ağlamaya başladı. Ben de uyandım pencereden baktım, bir şeyin patladığını anladım. Kocam uyuyordu ona söyledim, rüya gördüğümü söyledi. 2-3 dakika sonra tekrar patlama sesi, sonra anladık savaşın başladığını. Eşyalarımızı toplamaya başladık ve çocukları çıkardık."

Savaşa ve tüm olumsuzluklara rağmen hala ümidini koruyan ve çocuklarıyla kedilerini de Köln'e getiren Kırımlı, "Bizim orada kafemiz vardı, Kırım Tatar yemeği yapıyorduk. Eşim orada savaşta kaldı. burada Türkler bize kapısını açtı, onlara çok teşekkür ediyoruz, bize destek oldular, bize kol kanat gerdiler. Allah onlardan razı olsun. Ne dilekleri olursa yerine gelsin." diye konuştu.

Ukrayna'ya dönmek istediklerini dile getiren Kırımlı, "Ukrayna bizim evimiz, bizim vatanımız, orada mutlu olmak ve eşime kavuşmak istiyorum. Allah sağlık selamet versin, eşime orada bir şey olmasın." dedi.

Kırımlı, başta Kırım Tatar Milli Meclisi Almanya Temsilcisi Ahmet Özay olmak üzere, Köln'deki Türklerin kendilerine çok yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

İkinci kez aynı kaderi yaşıyorlar

Aslen Kırımlı olup, Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi sonucu 2014'te Herson bölgesine yerleşen ve burada esnaflık yapan Mustafa Vıyınli, 6 gün süren yolculukta hem ailesinin hem de diğer insanların sorumluluğunu taşıdığı için bir hayli zorlandığını dile getirdi.

Ailesinin ve diğer insanların kaçmasını sağlayan Vıyınli, Rusya'nın ilk işgalinde, 2014'te önce Kırım'dan çıkarıldıklarını ve Herson bölgesine gittiklerini, orada 8 yıl yaşadıktan sonra yine saldırıya uğradıklarını ve oradan da ayrıldıklarını anlattı.

Durum düzelirse Kırım'a geri dönmek istediklerini belirten Vıyınli, şöyle devam etti:

"Çünkü annemiz babamız hepsi orada, evimiz orada. Burada Almanya'da Türkler bize oldukça yakın davranıyor. Kırım Tatar Derneği, Türklerin dernekleri, Diyanet İşleri var burada. Bundan dolayı çocuklara iyi gelir. Hem Türk dilini öğrenirler hem din eğitimi alırlar diye ümit ediyoruz. Polonya'ya gitsek yabancı olurduk, zor olurdu. Türkler bizi burada çok iyi karşıladı."

Eşi ve çocuklarıyla savaştan kaçan Emine Enverova ise savaş başlamadan önce orada çocuklarının okula gittiğini, kendilerinin çalıştığını söyledi.

Sesleri duydukları zaman ilk başta savaş olduğuna inanamadıklarını ifade eden Enverova, "20 dakika içinde evimizden çıktık. Başta kimse inanmadı, o yüzden birçok dostumuz orada kaldı. 'Biz evimizde kalmak istiyoruz' dediler ama savaş başladıktan sonra artık çıkamadılar ve pişman oldular." ifadelerini kullandı.

Geleceğe dair ümidini koruyan Enverova, zamanla her şeyin düzeleceğine olan inancını dile getirdi.

Enverova, çok zor günler geçirdiklerini ifade ederek "Ukrayna ile Kırım birleşir ve biz evlerimize döneriz. Çok yoğun duygular yaşadık, acı çektik. Yolculuk uzun sürdü, internetimiz olmadığı için gündemi takip edemedik. Yolculuk 6 gün sürdü. Yine de elhamdülillah Allah beterinden bizi kurtardı. Allah'a şükür buraya geldik ve Türkler bizi güzel karşıladı." dedi.