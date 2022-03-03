Ukrayna'daki savaştan kaçan bir grup Azerbaycanlı Türkiye'ye geldi - Haberler

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Ukrayna'daki savaştan kaçan bir grup Azerbaycanlı Türkiye'ye geldi

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Ukrayna'daki savaştan kaçan bir grup Azerbaycanlı Türkiye'ye geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkeyi terk eden bir grup Azerbaycan vatandaşı Türkiye'ye geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkeyi terk eden bir grup Azerbaycan vatandaşı Türkiye'ye geldi.

Ukrayna'nın farklı kentlerinde yaşayan 47 Azerbaycanlı Kapıkule Sınır Kapısından giriş yaptı.

Mehmedov Elmeddin, AA muhabirine Türkiye'ye gelmekten mutlu olduklarını söyledi.

Ukrayna'da zorlu günlerin yaşandığını, savaş nedeniyle ülkeden çıktıklarını anlatan Elmeddin, "Orada vaziyet çok kötü ve karışık. İnsanlar kaçıyorlar. Uzun bir yolculuk oldu. Türkiye bize çok yardımcı oldu. Yemek ve diğer ihtiyaçlarımızı karşıladı." dedi.

"Türkiye bizim kardeş ülkemiz"

Ulviye Felecova da Ukrayna'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

Yaşadıkları bölgede çatışmaların olduğunu ifade eden Felecova, "Saldırıların başlamasıyla erzak sıkıntısı yaşandı. Çok kötü bir durum var. En çok çocuklar zarar görüyor. Biz de bu savaş ortamından çıkmak için Ukrayna'dan ayrılıp Türkiye'ye geldik. Türkiye bizim kardeş ülkemiz, biz bir millet iki devletiz. Allah Türkiye'den razı olsun." diye konuştu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a giden Azerbaycan vatandaşları oradan uçakla ülkelerine geçecek.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Azerbaycan, Ukrayna, Türkiye, Savaş, Güncel, Haberler

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