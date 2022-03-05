Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerine dönen Azerbaycanlılar Türkiye'ye destekleri için minnettar

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirleri terk eden Azerbaycan vatandaşları, otobüslerle ve kendi araçlarıyla Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kapılarından yurda girişleri devam ederken Azerbaycan vatandaşları da ülkelerine dönüş yolculuğunda Edirne'deki sınır kapılarını kullanıyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan kendi araçlarıyla giriş yapan 3 Azerbaycanlı, Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşadı.

Ali Rıza Mehmedov, AA muhabirine, Türkiye'nin kendilerine her türlü kolaylığı sağladığını söyledi. Kiev'den uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından güvenli alana geçmenin huzurunu yaşadıklarını ifade eden Mehmedov, "Sınırları geçerek Türkiye'ye ulaştık. Ukrayna paramızın burada Türk lirasına çevrilmesinde bize yardımcı olundu. Herkesten Allah razı olsun. Bir millet iki devletiz." dedi.

Mehmedov, savaş nedeniyle Ukrayna'da zor günler yaşandığını belirterek "Bombalar patlıyor. Orası bizim öz vatanımız olmadığı için Azerbaycan'a dönüyoruz. Öz vatanımız olsaydı kalıp savaşırdık. Umarım bir an önce savaş biter." diye konuştu.

"Türkiye bize çok yardımcı oldu"

Raziye Mehmedeminov ise savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk ettiklerini dile getirdi. Zorlu bir yolculuğun ardından kardeş ülke Türkiye'ye gelmenin huzurunu yaşadığını aktaran Mehmedeminov, "Türkiye bize çok yardımcı oldu. Onlardan memnunuz, sağ olsunlar." dedi.

Rafil Guluyev de destek ve yardımlarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını kaydetti.

İşlemlerini tamamlayan Azerbaycanlılar, ülkelerine gitmek üzere sınır kapısından ayrıldı.