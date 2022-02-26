Son dakika: (KİEV)- Ukrayna'daki Saldırılar, Altyapı Bakanlığı Çevresinde Şiddetlendi
İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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Son dakika haberler... - Ukrayna'daki saldırılar, Altyapı Bakanlığı çevresinde şiddetlendi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Ukrayna Altyapı Bakanlığı etrafında çatışmalar şiddetlendi.
- Ukrayna'daki saldırılar, Altyapı Bakanlığı çevresinde şiddetlendi
KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Ukrayna Altyapı Bakanlığı etrafında çatışmalar şiddetlendi.
Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Altyapı Bakanlığı etrafında yaşanan çatışmalar şiddetlenirken, o anlar amatör kameralara yansıdı.