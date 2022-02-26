Son dakika: (KİEV)- Ukrayna'daki Saldırılar, Altyapı Bakanlığı Çevresinde Şiddetlendi

- Ukrayna'daki saldırılar, Altyapı Bakanlığı çevresinde şiddetlendi

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Ukrayna Altyapı Bakanlığı etrafında çatışmalar şiddetlendi.

Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Altyapı Bakanlığı etrafında yaşanan çatışmalar şiddetlenirken, o anlar amatör kameralara yansıdı.