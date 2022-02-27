Ukrayna'daki Rus saldırılarında can kaybı 352'ye yükseldi - Haberler

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Ukrayna'daki Rus saldırılarında can kaybı 352'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'daki Rus saldırılarında can kaybı 352'ye yükseldi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını aktarıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını aktarıldı.

Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılar devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarında bugüne kadar 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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