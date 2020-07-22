- Ukrayna'daki rehine krizi sona erdi, saldırgan teslim oldu - Ukrayna'daki rehine krizi sona erdi, saldırgan teslim oldu Ukrayna'da bir kişinin otobüste bulunan 20 yolcuyu rehin almasıyla başlayan kriz, başlatılan operasyon kapsamında rehinen teslim olmasıyla sona erdi.

- Ukrayna'daki rehine krizi sona erdi, saldırgan teslim oldu

KİEV - Ukrayna'da bir kişinin otobüste bulunan 20 yolcuyu rehin almasıyla başlayan kriz, başlatılan operasyon kapsamında rehinen teslim olmasıyla sona erdi.

Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın noktada bulunan Lutsk kentinde yerel saatle 09.15 sularında Stepanovich Krivoshey isimli şahıs bir otobüste bulunan 20 yolcuyu uzun namlulu silah ve üzerindeki patlayıcılarla rehin aldı. Polisi arayarak eylemi duyuran şahıs, dikkat çekmek için silahıyla otobüsün camından 2 el ateş açtı. Gün içerisinde özel harekat ekipleri tarafından operasyon hazırlıklarına başlanırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov uçakla Kiev'den Lutsk şehrine hareket ederken saldırganı ikna çabaları başladı.

Polise ateş açtı

Saldırgan ikna çabalarına karşı gelerek polisin kendisine yaklaşmasına izin vermedi. Polis önce zırhlı araçlarla rehinelerin bulunduğu otobüse yaklaştı. Saldırgan önce polislere ateş açtı. Ardından polisler otobüsteki rehinelerin sağlık durumlarını kontrol edebilmek için otobüsün çevresinde drone uçurmaya başladı. Saldırgan ise polisin bu yaklaşımına yine silahla drone'a ateş açarak karşılık verdi. Akşam saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırgan ile telefon görüşmesi yaptı. Zelenskiy telefon görüşmesinde önce saldırganın otobüste bulunan 1 çocuk, 1 hamile kadın ve 1 yaşlı kadının serbest bırakılmasını sağladı.

Teslim olmayı kabul etti, polis operasyon yaptı

Saldırgan için ailesinin de dahil olduğu ikna çabaları sonuç vermedi. Rehinelere su verilmesi talebini bile geri çeviren şahsa karşı operasyon kararı alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy operasyonun ardından yaptığı açıklamada, saldırgana görüntülü bir mesaj göndererek rehineleri serbest bırakmasını istediğini bunun üzerine saldırganın ikna olduğunu duyurdu. Ukrayna'nın özel harekat ekipleri tarafından tamamlanan hazırlıkların üzerine otobüse 1 zırhlı tank ve 1 zırhlı ekip aracı yaklaştı. İkna olan saldırganın saldırı ihtimali üzerine yapılan operasyonda ekipler tarafından otobüse girilerek rehineler kurtarıldı. Saldıran ise otobüsün içerisinden alınarak kelepçelendi.

Kaynak: İHA