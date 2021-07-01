Ukrayna'daki NATO tatbikatında Bayraktar da görev aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna'daki NATO tatbikatında Bayraktar da görev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Ukrayna'daki NATO tatbikatında Bayraktar da görev aldı ABD ve Ukrayna önderliğinde NATO ülkeleriyle Karadeniz'de yapılan askeri tatbikatta, Ukrayna Ordusu'nun satın aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2 de görev aldı.

- Ukrayna'daki NATO tatbikatında Bayraktar da görev aldı

KİEV - ABD ve Ukrayna önderliğinde NATO ülkeleriyle Karadeniz'de yapılan askeri tatbikatta, Ukrayna Ordusu'nun satın aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2 de görev aldı.

ABD ve Ukrayna önderliğinde 28 Haziran'da Karadeniz'de 32 ülkeden 5 bin askeri personelin katılımıyla başlayan "Sea Breeze 2021" isimli askeri tatbikat hız kesmeden devam ediyor. Tatbikatta Türkiye üretimi olan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin satın aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2 de yer aldı. Bayraktar haricinde NATO'ya bağlı diğer ülkelerin savaş uçakları ve helikopter birliklerinin yanı sıra paraşüt ekiplerinin de görev aldığı tatbikat 10 Temmuz'a kadar devam edecek.

En son Karabağ'da kendini ispatlayan Türk yapımı İHA'lar, Ukrayna Ordusu'nun da envanterinde bulunuyor. Ukrayna-Türkiye arasındaki askeri ve savunma sanayi alanında atılan imzalardan sadece bir tanesi olan Bayraktar, Ukrayna Ordusu'nun gözbebeği konumunda.

Ukrayna'daki NATO tatbikatında Bayraktar da görev aldı
Ukrayna'daki NATO tatbikatında Bayraktar da görev aldı
Ukrayna'daki NATO tatbikatında Bayraktar da görev aldı
Ukrayna'daki NATO tatbikatında Bayraktar da görev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin

Ukrayna'da Türk vatandaşları 1 ton eroinle yakalandı
Ukrayna'da Türk vatandaşları 1 ton eroinle yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Selim Haluk Bilginer
Spor Arda Turan Metin Oktay Şenol Güneş Taylan Antalyalı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ukrayna'daki NATO tatbikatında Bayraktar da görev aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.07.2021 13:12:36. #1.13#

title