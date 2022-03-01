UKRAYNA'DAKİ MAHSUR KALAN TÜRKLER THY'NİN BÜKREŞ UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GELDİ - Haberler

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UKRAYNA'DAKİ MAHSUR KALAN TÜRKLER THY'NİN BÜKREŞ UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin ardından ülkede mahsur kalan ve sınır komşusu Romanya'ya geçen Türk vatandaşları, Bükreş'ten Türk Hava Yolları'nın tahliye uçuşuyla İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (DHA) - RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin ardından ülkede mahsur kalan ve sınır komşusu Romanya'ya geçen Türk vatandaşları, Bükreş'ten Türk Hava Yolları'nın tahliye uçuşuyla İstanbul'a geldi.

Savaş nedeniyle hava sahasının uçuşlara kapandığı Ukrayna'da mahsur kalan, 164 kişiyi özel seferle İstanbul'a getiren THY uçağı, 00.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

UKRAYNA'DAKİ MAHSUR KALAN TÜRKLER THY'NİN BÜKREŞ UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GELDİ

UKRAYNA'DAKİ MAHSUR KALAN TÜRKLER THY'NİN BÜKREŞ UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GELDİ

UKRAYNA'DAKİ MAHSUR KALAN TÜRKLER THY'NİN BÜKREŞ UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Türk Hava Yolları, İstanbul, Romanya, Ukrayna, Güncel, Haberler

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