UKRAYNA'DAKİ MAHSUR KALAN TÜRKLER BÜKREŞ'TEN İSTANBUL'A GELDİ (1)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin ardından ülkenin çeşitli şehirlerinde mahsur kalan ve Romanya'ya geçen Türk vatandaşları, Bükreş'ten Türk Hava Yolları'nın özel uçuşuyla İstanbul'a geldi.
RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin ardından ülkenin çeşitli şehirlerinde mahsur kalan ve Romanya'ya geçen Türk vatandaşları, Bükreş'ten Türk Hava Yolları'nın özel uçuşuyla İstanbul'a geldi. Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.
Demirören Haber Ajansı - Güncel