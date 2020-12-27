Ukrayna'daki işletme sahibi protestoculara maddi destek
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Ukrayna'daki işletme sahibi protestoculara maddi destek

27.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:33
Ukrayna'daki işletme sahibi protestoculara maddi destek

Ukrayna'da yazar kasa karşıtı protestoların ardından hükümet, maddi olarak zorlanan işletmelere ek ödeme yardımında bulunulacağını açıkladı.

Ukrayna'da yazar kasa karşıtı protestoların ardından hükümet, maddi olarak zorlanan işletmelere ek ödeme yardımında bulunulacağını açıkladı.

Ukrayna'da karantina uygulamasına ve şirketlere yazar kasa kullanımı zorunluluğu getiren yasaya karşı çıkan binlerce kişi, 1 Aralık'tan bu yana hükümeti protesto ediyordu. Protestolar bugün sonuç verdi. Ukrayna Başbakanı Şmigal yaptığı açıklamada, dilekçeyle müracaatta bulunan işletme sahiplerine ve işçilere bir defaya mahsus olmak şartıyla maddi yardım yapılacağını ifade ederek, "Ocak ayında uygulanacak karantina sebebiyle işyerlerinin çalışamayacak olmasından dolayı yardım talebinde bulunan 354 binden fazla işletme sahibine ve çalışanlara Emeklilik Fonu üzerinden 2,8 milyar grivna (100 milyon dolar) yardımda bulunulacak. Bu yardımı talep etmek isteyenler 31 Aralık'a kadar resmi başvuru yapmalıdır" dedi.

Protestocular Şmigal'in bu açıklamasını olumlu karşıladı. Ancak büyük çoğunluk bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ülkenin farklı şehirlerinden gelen gruplar tarafından 1 Aralık'ta başlatılan gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve 40'tan fazla polis yaralanmıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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