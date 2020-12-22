- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor

22.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:07

- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor Ukrayna'da, karantina karşıtları ve yazar kasa kullanma zorunluluğunu kabul etmeyen işletmeciler tarafından 1 Aralık'ta başlatılan gösteriler, 22'inci gününde de hız kesmeden devam ediyor.

- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor

KİEV - Ukrayna'da, karantina karşıtları ve yazar kasa kullanma zorunluluğunu kabul etmeyen işletmeciler tarafından 1 Aralık'ta başlatılan gösteriler, 22'inci gününde de hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna'da 1 Aralık'ta başkent Kiev'de Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan yeni karantina kurallarına ve küçük işletmelerin yazar kasa kullanımına geçiş zorunluluğu getiren yasaya karşı çıkan yüzlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Hükümet tarafından alınan kararlar meclis binasının önünde de protesto edilmişti. Zaman zaman tansiyon yükselmiş, polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedelerde 40 polis yaralanmıştı. Bugün 22'inci gününde de devam eden eylemlerde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Hükümet karşıtı sloganlar atıldı. SaveFOP adlı sivil toplum kuruluşunun da pankartlarının yer aldığı gösterilere, Kiev, Çerkasi, Dnepro, Harkov, Poltova, Odessa gibi bir çok şehirden göstericiler de eşlik ediyor.

"Sayın Devlet Başkanı Zelenskiy bizi lütfen duy"

Mikrofonu alan bir eylemci, aracın üstünden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e seslindi, "Sayın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, siz bu ülkenin yöneticisisiniz ve lütfen bizi duyun. Buradaki gazeteci arkadaşlar lütfen bunu her yerde gösterin bizi herkes duysun. Biz emekçilerin, şu anda canla başla çalışan sağlıkçıların, pazarlarda çalışan yaşlı insanların haklarını korumak için ve çocuklarımızın geleceği için buradayız. Lütfen sesimize kulak verin" ifadelerinde bulundu.

Ukrayna hükümeti, vergi ve şirket hareketlerinin denetimini daha doğru ve düzenli yapabilmek için özel ve küçük çaptaki şirketlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yazar kasa kullanımını zorunlu hale getirmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Ukrayna Başbakan Denis Şmihal ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 8-24 Ocak arası Ukrayna genelinde karantina uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor
- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor
- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor
- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor
- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor
- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor
- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şevket Çoruh Aslı Tandoğan Burak Özçivit
Spor Can Bartu Çağdaş Atan Burak Yılmaz Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Adana Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 17:07:42. #1.15#
title