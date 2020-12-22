- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor

- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor Ukrayna'da, karantina karşıtları ve yazar kasa kullanma zorunluluğunu kabul etmeyen işletmeciler tarafından 1 Aralık'ta başlatılan gösteriler, 22'inci gününde de hız kesmeden devam ediyor.

- Ukrayna'daki eylemler 22'inci gününde de devam ediyor

KİEV - Ukrayna'da, karantina karşıtları ve yazar kasa kullanma zorunluluğunu kabul etmeyen işletmeciler tarafından 1 Aralık'ta başlatılan gösteriler, 22'inci gününde de hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna'da 1 Aralık'ta başkent Kiev'de Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan yeni karantina kurallarına ve küçük işletmelerin yazar kasa kullanımına geçiş zorunluluğu getiren yasaya karşı çıkan yüzlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Hükümet tarafından alınan kararlar meclis binasının önünde de protesto edilmişti. Zaman zaman tansiyon yükselmiş, polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedelerde 40 polis yaralanmıştı. Bugün 22'inci gününde de devam eden eylemlerde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Hükümet karşıtı sloganlar atıldı. SaveFOP adlı sivil toplum kuruluşunun da pankartlarının yer aldığı gösterilere, Kiev, Çerkasi, Dnepro, Harkov, Poltova, Odessa gibi bir çok şehirden göstericiler de eşlik ediyor.

"Sayın Devlet Başkanı Zelenskiy bizi lütfen duy"

Mikrofonu alan bir eylemci, aracın üstünden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e seslindi, "Sayın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, siz bu ülkenin yöneticisisiniz ve lütfen bizi duyun. Buradaki gazeteci arkadaşlar lütfen bunu her yerde gösterin bizi herkes duysun. Biz emekçilerin, şu anda canla başla çalışan sağlıkçıların, pazarlarda çalışan yaşlı insanların haklarını korumak için ve çocuklarımızın geleceği için buradayız. Lütfen sesimize kulak verin" ifadelerinde bulundu.

Ukrayna hükümeti, vergi ve şirket hareketlerinin denetimini daha doğru ve düzenli yapabilmek için özel ve küçük çaptaki şirketlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yazar kasa kullanımını zorunlu hale getirmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Ukrayna Başbakan Denis Şmihal ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 8-24 Ocak arası Ukrayna genelinde karantina uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı