Ukrayna'daki doğalgaz patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Ukrayna'daki doğalgaz patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Ukrayna'daki doğalgaz patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
21.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:48

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Darnitskiy bölgesinde bulunan 9 katlı bir binada yerel saatle 10.00 civarında gaz patlaması meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma görevlileri patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada ise binanın 4 katında hasar oluştuğu ve 21 kişinin binadan tahliye edildiği aktarılmıştı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, olay yerine gelerek, basına yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu. - KİEV

Kaynak: İHA

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