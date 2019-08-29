Ukrayna'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 8'e yükseldi

29.08.2019 09:54

Ukrayna'da doğal gaz patlaması nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.



Ukrayna'nın Lviv bölgesindeki Drohobych ilçesinde dün 4 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle binanın bir bölümü çöktü. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşması sonucu ölü sayısının 8'e yükseldiği belirtili. Ekiplerin çalışmalarını tamamladığı öğrenildi. - LVİV

Kaynak: İHA