Ukrayna'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 8'e yükseldi

Ukrayna'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 8'e yükseldi

Ukrayna'da doğal gaz patlaması nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

29.08.2019 09:54
Ukrayna'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 8'e yükseldi

Ukrayna'da doğal gaz patlaması nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.


Ukrayna'nın Lviv bölgesindeki Drohobych ilçesinde dün 4 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle binanın bir bölümü çöktü. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşması sonucu ölü sayısının 8'e yükseldiği belirtili. Ekiplerin çalışmalarını tamamladığı öğrenildi. - LVİV

Kaynak: İHA
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