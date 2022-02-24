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Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından akaryakıt istasyonlarında ve marketlerde kilometrelerce kuyruk oluştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından akaryakıt istasyonlarında ve marketlerde kilometrelerce kuyruk oluştu.

Rusya sabaha karşı Ukrayna'ya operasyon emri vermesinin ardından şehirlerdeki kritik askeri noktaları ve havaalanlarını vurmaya başladı. Savaş sirenleriyle uyanan halk ise panik halinde market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Özellikle ülkenin başkenti Kiev'de market ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Akaryakıt, Ukrayna, Rusya, Kiev, Yerel, Haberler

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