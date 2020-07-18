Ukrayna'daki Azerbaycanlılar Ermenistan'ı protesto etti
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Ukrayna'daki Azerbaycanlılar Ermenistan'ı protesto etti

Ukrayna'da yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ı protesto etmek için Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği önünde eylem düzenledi.

Ukrayna'daki Azerbaycanlılar Ermenistan'ı protesto etti
18.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:24

Ukrayna'da yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ı protesto etmek için Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği önünde eylem düzenledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını ve bu saldırılarda yaşanan can kayıplarını protesto etmek amacıyla 200'den fazla Azerbaycanlı, Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği önünde toplandı. Ellerinde Azerbaycan, Türkiye ve Ukrayna bayrakları taşıyan Azerbaycanlılar, "Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ukrayna", "Azerbaycan Türkiye" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Ukrayna ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından, cephede hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Protestocular, daha sonra Ermenistan'ın saldırılarını kınayan basın açıklamasında, Azerbaycan halkına 'provokasyonlara kapılmama ve birlik, beraberlik' mesajları verildi. Konuşmacılar ayrıca Ukrayna ve Türkiye'ye Azerbaycan'a verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

BÜYÜKELÇİ AHUNDOVA: 'KARDEŞ TÜRKİYE'MİZ YANIMIZDA'

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan 200'den fazla Azerbaycanlı bugün toplandı. Onlar da Ermeni saldırganlığına karşı itirazlarını dile getirdiler. Gördüğünüz gibi, onların hepsi, Büyük Başkomutan İlham Aliyev çağrısıyla cepheye gitmeye, topraklarımız özgürleşinceye dek savaşmaya hazır" dedi.

İMKAN VERİLİRSE, 10 GÜNDE KARABAĞ ÖZGÜRLEŞİR

"Bu zor günlerde kardeş Türkiye'miz bizim yanımızdadır" diyen Azerbaycanlı Büyükelçi, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Kardeş Türkiye'miz çok güzel beyanatlarda bulundu. Sevgili Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız sağ olsun, o da bize büyük destek veriyor. Bütün Türk resmi yetkililerinin bizim yanımızda olması bizi daha güçlü kılıyor. 30 yıldır bizim insanlarımız, çocuklarımız, kadınlarımız, sivillerimiz zarar görüyor. Bize imkan verilirse bir hafta, 10 gün içinde Karabağ'ı özgürleştiririz. Ben böyle olacağına inanıyorum. Bütün Azerbaycan halkı bunu istiyor." Ahundova, Ukrayna devletine de son gelişmelerden sonra Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. 

Kaynak: DHA

Manşet

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