Ukrayna'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosu

Ukrayna'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırılarını protesto etti.

Ukrayna'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosu
18.07.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:11

Ukrayna'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırılarını protesto etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırılarına tepkiler devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplana yüzlerce Azerbaycan vatandaşı Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti. Azerbaycanlılar "Karabağ'a azatlık", "Yaşasın Azerbaycan yaşasın Türkiye" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak, ülkelerine olan desteklerini dile getirdiler. Azerbaycanlılar, ellerinde Azerbaycan, Türkiye ve Ukrayna bayrakları ile çatışmalarda şehit olan askerlerin fotoğraflarını taşıdılar. Protesto sırasında şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Azerbaycan Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova, yaptığı açıklamada "Bugün iki yüzden fazla kişi burada toplandı. Hepsi burada yaşayan Azerbaycan vatandaşları ve kardeşlerimizdir. Onlarda Ermenilerin tecavüzlerine karşı hissiyatlarını dile getiriyorlar. Duygularını çok temkinli şekilde dile getiriyorlar. Onların hepsi gördüğünüz gibi Başkomutan Ali'nin emriyle cepheye gitmeye, çarpışmaya hazırlar. Yeter ki bizim topraklarımız azat olsun. Defalarca söylediğimiz gibi yine bu zor günlerde yeniden söyleyeceğiz ki bizim kardeş Türkiye'miz yanımızdadır. Kardeş ülkemiz çok anlamlı açıklamalarda bulundu. Bizim sevimli Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun bize büyük destek veriyor. Bütün Türkiye resmi olarak yanımızdadır ve bu da bizi çok mutlu ediyor. 30 yıldır işgal altında olan topraklarımızı azat etmeliyiz. 30 yıldır çocuklarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz ve sivil vatandaşlarımız helak oluyorlar. Ermeniler sivil insanları da öldürüyorlar. Buna daha fazla sabredemeyiz. İmkanımız da var müsaade edilsin biz bir hafta on gün içinde Karabağ'ı azat ederiz. Ben inanıyorum ki böyle olacak bütün Azerbaycan halkı bunu istiyor" dedi.

Birleşmiş Ukrayna-Azerbaycan Kongresi Başkanı Rovshan Tagiyev, ise yaptığı açıklamada "Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu bildirdi. Biz Türk milletiyiz. 10 milyon Azerbaycan Türkü Azerbaycan'da yaşıyor, dünyada ise 60 milyon Azerbaycan Türkü yaşıyor. 370 milyonluk Türk dünyası birlik olmalıdır. Türkiye ve Azerbaycan kardeş ülkelerdir. Ermeni soykırımı meselesini Ukrayna parlamentosundan da çıkarttık. Bu haksızlık ve adaletsizliktir. Türk dünyasının düşmanlarının emellerini hayata geçirmelerine müsaade etmedik. Ukrayna ve Türkiye, Azerbaycan'a desteğini açık şekilde bildirdi. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye ve yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı Yaşam
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı Magazin
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 3. Sayfa
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında...
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Son Dakika: Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor
Son Dakika: Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı
Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Gazeteci Selahattin Duman trafik kazası geçirdi, yoğun bakımda tedavi görüyor
Gazeteci Selahattin Duman trafik kazası geçirdi, yoğun bakımda tedavi görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Akçay Murat Kurum Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Tosun Huysuz Virjin Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao İrfan Buz Tamer Tuna Caner Erkin Gökhan Gönül
Daha Fazla Anne Asker Çocuk Bakan
Şu an buradasınız: Ukrayna'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 19:13:30. #1.14#
title