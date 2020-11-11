Ukrayna, Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasınından memnun
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Ukrayna, Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasınından memnun

11.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:42
Ukrayna, Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasınından memnun

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmayla taraflar arasındaki çatışmaların durmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmayla taraflar arasındaki çatışmaların durmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların durmasının memnuniyetle karşılandığı ve sonrasında atılacak adımın bölgede istikrarı tesis etmek olduğu vurgulandı.

Ukrayna'nın Azerbaycan'ın uluslararası toplumca tanınmış toprak bütünlüğünü koşulsuz desteklediği belirtilen açıklamada, bunun Rusya'nın ilhakı altında toprakları olan Ukrayna için temel bir prensip olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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