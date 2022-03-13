Ukrayna'da yurt binasına yönelik hava saldırısı
AA - Güncel
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Füzeyle vurulan bina Binada meydana gelen yangın İtfaiyenin müdahalesi Kurtarma ekiplerinin binaya merdiven kullanarak girmesi Yaralıların tahliye dilme Ukrayna'da yurt binasına yönelik hava saldırısında bir kişi öldü 7 kişi yaralandı.
Füzeyle vurulan bina
Binada meydana gelen yangın
İtfaiyenin müdahalesi
Kurtarma ekiplerinin binaya merdiven kullanarak girmesi
Yaralıların tahliye dilme Ukrayna'da yurt binasına yönelik hava saldırısında bir kişi öldü 7 kişi yaralandı. Dokuz katlı binaya isabet eden füzeler nedeniyle yurt binasında büyük hasar meydana geldi, yangın çıktı. Hava saldırısında yaralanan 7 kişi, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu binanın dışına kurulan merdivenler kullanılarak tahliye edildi.