Ukrayna'da yurt binasına yönelik hava saldırısı - Haberler

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Ukrayna'da yurt binasına yönelik hava saldırısı

AA - Güncel
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Füzeyle vurulan bina Binada meydana gelen yangın İtfaiyenin müdahalesi Kurtarma ekiplerinin binaya merdiven kullanarak girmesi Yaralıların tahliye dilme Ukrayna'da yurt binasına yönelik hava saldırısında bir kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Füzeyle vurulan bina

Binada meydana gelen yangın

İtfaiyenin müdahalesi

Kurtarma ekiplerinin binaya merdiven kullanarak girmesi

Yaralıların tahliye dilme Ukrayna'da yurt binasına yönelik hava saldırısında bir kişi öldü 7 kişi yaralandı. Dokuz katlı binaya isabet eden füzeler nedeniyle yurt binasında büyük hasar meydana geldi, yangın çıktı. Hava saldırısında yaralanan 7 kişi, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu binanın dışına kurulan merdivenler kullanılarak tahliye edildi.

Ukrayna'da yurt binasına yönelik hava saldırısı

Ukrayna'da yurt binasına yönelik hava saldırısı

Ukrayna'da yurt binasına yönelik hava saldırısı

AA / Güncel

Ukrayna, Yangın, Ölü, Güncel, Haberler

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