Ukrayna'da "yolsuzlukla mücadele" için milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı
Ukraynalı milletvekilleri yolsuzlukla mücadeleye destek vermek için dokunulmazlıklarını kaldırdı. Yeni yasa 450 sandalyeli meclisten 373 oyla geçti.
Ukraynalı milletvekilleri Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin seçim vaadini yerine getirdi. Vekiller "yolsuzlukla mücadele" için dokunulmazlıkları kaldırdı. Yeni yasa 450 sandalyeli meclisten 373 oyla geçti.
Önceki dönemde sadece yolsuzluk davasında adı geçen parlamenterlerin, gerektiğinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili Ukrayna meclisinde oylama yapılıyordu. Euronews.com'da Görüntüle