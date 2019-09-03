Ukrayna'da "yolsuzlukla mücadele" için milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı

03.09.2019 16:08

Ukraynalı milletvekilleri Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin seçim vaadini yerine getirdi. Vekiller "yolsuzlukla mücadele" için dokunulmazlıkları kaldırdı. Yeni yasa 450 sandalyeli meclisten 373 oyla geçti.



Önceki dönemde sadece yolsuzluk davasında adı geçen parlamenterlerin, gerektiğinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili Ukrayna meclisinde oylama yapılıyordu. Euronews.com'da Görüntüle