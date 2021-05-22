Ukrayna'da "Yılın Büyükelçisi" ödülünü Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere aldı
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Ukrayna'da "Yılın Büyükelçisi" ödülünü Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere aldı

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'da "2019 Yılın Büyükelçisi" ödülü, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin oldu.

Ukrayna'da "2019 Yılın Büyükelçisi" ödülü, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin oldu.

"Yılın Kişisi" organizasyonu tarafından düzenlenen tören, Taras Şevçenko Ulusal Opera binasında gerçekleşti.

2020'de gerçekleşmesi planlanan tören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenmişti.

25'incisi gerçekleşen organizasyonda pek çok alanda 2019 ve 2020 yıllarının ödülleri verildi.

Güldere de Ukrayna-Türkiye ilişkilerine yaptığı katkıdan ötürü "2019 Yılın Büyükelçisi" ödülünü aldı.

Ödül, Ukrayna halkının Türkiye'ye olan ilgisinin bir yansıması

Güldere, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ödülü almaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Ödülü almasının çabalarının yanı sıra Ukrayna halkının Türkiye'ye olan ilgisinin bir yansıması olduğunu aktaran Güldere, "İlişkilerimiz tarımdan yeşil enerjiye, savunmadan turizme kadar her alanda müthiş bir dinamizm içerisinde. Bu enerji insanlara ve ülkenin farklı gruplarına da yayılıyor. Bir Türk büyükelçisinin bu ödülü alması son dönemde yakalanan ikili ivmeyi de çok güzel tamamlayan bir resim oldu." değerlendirmelerinde bulundu.

Ukrayna'da 'Yılın Büyükelçisi' ödülünü Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere aldı
Ukrayna'da 'Yılın Büyükelçisi' ödülünü Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere aldı
Ukrayna'da 'Yılın Büyükelçisi' ödülünü Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere aldı
Ukrayna'da 'Yılın Büyükelçisi' ödülünü Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere aldı
Ukrayna'da 'Yılın Büyükelçisi' ödülünü Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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Ukrayna'da "Yılın Büyükelçisi" ödülünü Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere aldı - Haberler
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