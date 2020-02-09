Ukrayna'da yeni Türk iş insanları derneği açıldı

09.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:39

TÜRKİYE Ukrayna Romanya Kırım Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TURKSİD) Ukrayna temsilciliği faaliyete başladı.

TURKSİD'in Ukrayna temsilciliğinin Kiev'de düzenlenen açılışına Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Timofiy Milovanov, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov, TURKSİD Başkanı Ertan Baştuhan, diplomatik misyon temsilcileri, Ukraynalı milletvekilleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

BAKAN MİLOVANOV: STA YENİ İMKANLAR GETİRECEKUkrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Timofiy Milovanov, derneğin açılışında yaptığı konuşmada, "Derneğinizin temsilcilerini bakanlığımıza davet ediyorum. Sizin problemlerinizle ilgilenecek bir yardımcıyı tayin edeceğiz. Sizlere her konuda yardımcı olmaya hazırız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 3 Şubat'ta Kiev'de bir araya geldikleri görüşmeye de değinen Ukraynalı Bakan, "İki ülke liderleri geçtiğimiz günlerde çok başarılı bir görüşme yaptılar. Bu görüşmelerin büyük bölümü, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin neticelendirilmesi konusuna ayrıldı. Bu anlaşma taslağına yüzlerce mal ve hizmet kalemi dahil olduğu halde, odak noktaları tekstil, tarım, hafif sanayi ve sanayi sektörleri. Bu da ülkelerimiz arasında yeni ticaret imkanları anlamına geliyor" diye konuştu."FABRİKATÖRLERE DE ESNAFLARA DA KAPIMIZ AÇIK"Derneğin kuruluş süreciyle ilgili bilgi veren TURKSİD Ukrayna Temsilcisi İsmet Yüksel, "Derneğimizin amacı, yaşadığımız ülkelerde toplumlar arası ekonomik ve kültürel iş birliğini sağlamak, ülkelerimiz arasında ticaretin gelişmesine katkı vermek, ticaret ehlini bir araya getirerek ilkeli, nitelikli ve sürdürülebilir ticaret ortaklıkları kurmaktır" dedi.TURKSİD Ukrayna olarak bölgeye ve sektörlerine hakim olan iş insanlarını bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Yüksel, "Fabrikatörlere de esnaflara da kapımız açık olacak. Değerli dostum, TURKSİD Ukrayna kurucularından Kadem Ergül'ün söylediği gibi, herkese dokunacağız, fayda sağlayacağız" ifadelerinde bulundu.KIRIMOĞLU: KIRIM KURTARILACAK, VATANIMIZA DÖNECEĞİZKırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının sayısının 5 milyon civarında olduğunu belirterek, "Yani Türkiye'de Kırım'dan 15 kat daha fazla Kırım Tatarı yaşıyor. Eskiden Osmanlı toprağı olan Romanya'da da ikinci büyük diasporamız var. Bugün Türkiye, Ukrayna ve Romanya'da kurulan bu derneğe ileride başka ülkeler de dahil edilebilir" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin geçen ağustos ayında göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yaptığını hatırlatan Kırımoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Zelenski, 8 Ağustos'ta İstanbul'da katıldığı iş forumunda, Ukrayna'ya yatırım yapacak ve ülkede faaliyette bulunacak Türk iş insanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Bu derneği kurma fikri çoktandır vardı, ama Zelenski'nin bu açıklaması girişimlerimizi hızlandırmamıza vesile oldu. 5 gün önce de Recep Tayyip Erdoğan stratejik iş birliği toplantısı çerçevesinde Kiev'e geldi ve aynı zamanda iş insanları ile bir araya geldi. Erdoğan, iki ülkenin ticaret hacminin 4,5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Tabii bunu kabul etmek ayrı, gerçekleştirmek başka bir mesele. İşte bu derneğin ana maksatlarından biri, bu gibi planların gerçekleştirilmesini sağlamak, ülkelerimiz arasında ticareti geliştirmek. Ukrayna'da size daima yardımcı olmaya hazır 3 Kırım Tatar milletvekili var. Umut ederiz ki, bizim bu çalışmalarımızla vatanımız Kırım yarımadası bu canavar işgalcilerin elinden kurtarılacak ve vatanımıza dönme imkanımız olacaktır.GÜLDERE: RİCA EDİYORUM, DERNEKLERİMİZ DAYANIŞMA SERGİLEMELİErdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında yapılan görüşmelerin, iki ülke ilişkilerini ilerletme konusunda iş insanlarına cesaret verdiğini belirten Büyükelçi Güldere ise, şunları söyledi:

"Sizden ufak bir ricam olacak. Ukrayna'da yaklaşık 3 milyar dolar Türk yatırımı var. 2 farklı iş insanı derneğimiz burada faaliyette. STK'larımız Ukrayna'da faaliyet gösteriyorlar. Şimdi bunlara TURKSİD'le birlikte bir yenisi eklendi sayıyoruz. Hepiniz birlikte olduğunuz müddetçe, iş insanları birbirlerine yardımcı olduğu sürece, dernekler dayanışma sergilediği sürece iş insanlarımız burada kendilerine daha geniş kapılar açacak, daha önemli fırsatlar bulacaktır. Bu konuda Kırım Tatarları herkese örnek teşkil ederler. Karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen kimliklerini, benliklerini koruyarak her zaman dik duruyorlar, bir oluyorlar. Türk iş dünyası da, TURKSİD'i de kapsayarak yeni bir güç birliği içerisine girecektir, bundan eminim."

Kaynak: DHA