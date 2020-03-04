Ukrayna'da yeni başbakan Denis Shmygal oldu; Selefi Gonçaruk istifa etti
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Ukrayna'da yeni başbakan Denis Shmygal oldu; Selefi Gonçaruk istifa etti

Ukrayna Parlamentosu, Aleksey Gonçaruk'un istifasını kabul ettikten sonra yeni aday Denis Shmygal'in başbakanlığını onayladı. Genel Kurul toplantısında yapılan oylamada, Gonçaruk'un istifa dilekçesi kabul edildi

04.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:41
Ukrayna'da yeni başbakan Denis Shmygal oldu; Selefi Gonçaruk istifa etti

Parlamentosu, Aleksey Gonçaruk'un istifasını kabul ettikten sonra yeni aday Denis Shmygal'in başbakanlığını onayladı.


Ukrayna yasalarına göre, Gonçaruk'un başbakanlık görevi sona erdiği için Bakanlar Kurulu da düştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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