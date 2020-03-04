Ukrayna'da yeni başbakan Denis Shmygal oldu; Selefi Gonçaruk istifa etti
Ukrayna Parlamentosu, Aleksey Gonçaruk'un istifasını kabul ettikten sonra yeni aday Denis Shmygal'in başbakanlığını onayladı. Genel Kurul toplantısında yapılan oylamada, Gonçaruk'un istifa dilekçesi kabul edildi
04.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:41
Ukrayna Parlamentosu, Aleksey Gonçaruk'un istifasını kabul ettikten sonra yeni aday Denis Shmygal'in başbakanlığını onayladı.
Ukrayna yasalarına göre, Gonçaruk'un başbakanlık görevi sona erdiği için Bakanlar Kurulu da düştü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com