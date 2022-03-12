Ukrayna'da yaşayan Türk: "Türk bayrağını görünce direkt geldim"

Ukrayna'da evlenen ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Romanya sınır kapısında Türkiye'ye geçmeyi bekleyen Muhammet Buğra Zülkadir, "Türk bayrağını görünce direkt geldim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı saldırıların ardından Ukrayna'nın Çernigiv kentinde yaşayan Muhammed Buğra Zülkadir ve eşi Kateryna Masliuk, Romanya sınır kapısında Türkiye'ye geçmeyi bekliyor. Muhammet Zülkadir, eşi Kateryna ile 6 yıl önce tanıştıklarını belirterek, "1 Ocak tarihinde Ukrayna'ya geldik ve 21 Ocak'ta da burada evlendik. Burada Kiev Büyükelçiliğinde işlerimizi halledecektik fakat savaş patlak verdi. Bunun üzerine işlemlerimiz de yarım kaldı. Biz bu süreci çok zor atlattık. 2 hafta boyunca sığınakta kaldık. Bulunduğumuz şehir Çernihiv idi. Sıcak çatışmanın olduğu yerdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türk sağlık personelleri tarafından kendilerine yardım edildiğini söyleyen Zülkadir, "Biz 2 hafta sonra kendi imkanlarımızla ayrılmaya karar verdik. 20 saat sürdü yol. Burada Türk bayrağını görünce direkt geldim. Dışişleri Bakanlığı da sağlık personelleri de ellerinden geleni yaptılar" dedi.

Muhammet Zülkadir, eşi ile birlikte Romanya'dan Türkiye'ye gidecek otobüsle İstanbul'a geçerek, oradan da Kahramanmaraş'a gideceklerini söyledi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika