Ukrayna'da yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü - Haberler

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Ukrayna'da yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü

İhlas Haber Ajansı, Erhan Altıparmak - Güncel
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- Ukrayna'da yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü Ukrayna'da devam eden Rus saldırıları sırasında ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamaya çalışan bir gönüllünün yakınındaki binaya roket isabet etti.

- Ukrayna'da yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü

KİEV - Ukrayna'da devam eden Rus saldırıları sırasında ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamaya çalışan bir gönüllünün yakınındaki binaya roket isabet etti.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinde en yoğun saldırılara maruz kalan Harkov'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Füze ve roket saldırılarının hedefi olan kentte sivillere yardım eden yerel bir gönüllü harabeye dönen binada kentteki son durumu takipçilerine görüntülü olarak aktarmaya başladığı sırada yakınında bulunan bir binaya roket isabet etti. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, o anlar yardım gönüllüsü tarafından anbean kayıt altına alındı.

Ukrayna'da yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü

Ukrayna'da yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü

Ukrayna'da yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Ukrayna, Roket, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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