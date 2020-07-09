Ukrayna'da yangını söndürme çalışmaları sürüyor Ukrayna'nın doğusunda çıkan ve 4 gündür söndürülemeyen yangın, yerleşim birimlerine ve ormanlık alanlara zarar vermeye devam ediyor.

Ukrayna'nın doğusunda çıkan ve 4 gündür söndürülemeyen yangın, yerleşim birimlerine ve ormanlık alanlara zarar vermeye devam ediyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinde yer alan Severadonetsk kırsalında çıkan yangına müdahale 4 gündür aralıksız devam ediyor. 5 bin hektarlık alana yayılan yangına ilişkin yürütülen söndürme çalışmalarına; Lugansk, Donetsk, Harkov, Poltava ve Dnepropetrovsk bölgelerinden şuana kadar bin 200 kişiden fazla katılım oldu. Yangın sebebiyle evlerini arabalarını kaybeden vatandaşlar, başta Smolyaninove ve Vovça köyleri olmak üzere çeşitli komşu bölgelere tahliye edildi.

Acil Durumlar Servisi, itfaiye, jandarma, polis ekipleri ve sivil vatandaşların halen alarm durumunda olduğu bölgede son edinilen bilgilere ve yapılan resmi açıklamalara göre yaralı sayısı 17'si çocuk olmak üzere 71'e yükseldiğini açıkladı. Can kaybının yükselmediği ifade edilirken 7 olduğu aktarıldı. Yangına karadan ziyade havadan da müdahale edilmiş, AN-32P tipindeki 2 adet yangın söndürme uçağı bölgeye gönderilmişti. Vatandaşların tahliyesi için de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 8 adet Mİ-8 helikopteri tahliye operasyonunda görev aldı.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İHA