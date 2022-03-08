Ukrayna'da Vurulan Öğrenci Ülkesi Hindistan'a Döndü - Haberler

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Ukrayna'da Vurulan Öğrenci Ülkesi Hindistan'a Döndü

DailyMotion.com - Güncel
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Hint öğrenci Harjot Singh, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan ayrılmaya çalışırken saldırıların hedefi oldu.

Hint öğrenci Harjot Singh, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan ayrılmaya çalışırken saldırıların hedefi oldu. Ateşli silahla dört kez vurulan Singh, saldırıdan sağ kurtuldu. Ülkesine getirilen Singh, Yeni Delhi'deki Hindistan Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındı

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Rusya, India, Güncel, Haberler

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