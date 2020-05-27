Ukrayna'da uyuşturucu karteli liderine suikast kamerada
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Ukrayna'da uyuşturucu karteli liderine suikast kamerada

Ukrayna'da uyuşturucu karteli liderine suikast kameradaSonat KEREM / KIEV, (DHA) ? Ukrayna'da uyuşturucu karteli lideri olduğu belirtilen bir kişinin uğradığı suikast güvenlik kamerasına yansıdı.

27.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:15

Ukrayna'da uyuşturucu karteli liderine suikast kamerada

Sonat KEREM/ KIEV, (DHA) ? Ukrayna'da uyuşturucu karteli lideri olduğu belirtilen bir kişinin uğradığı suikast güvenlik kamerasına yansıdı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hareketli dakikalar yaşandı. Kiev'de 37 yaşındaki bir Karadağ vatandaşı, güpegündüz uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kaldırımda koşan bir adamın, iki erkek saldırgan tarafından pusuya düşürüldüğü görülüyor. Saldırganlardan birinin adama birkaç el ateş ettiği, ardından iki saldırganın arabaya binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar da kameralara yansıdı. Saldırganların, olay yerinden kaçtıktan sonra birkaç metre ileride aracı delilleri yok etmek amacıyla ateş verdikleri bildirildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, saldırıda 3'ü göğüs kafesine olmak üzere vücuduna toplam 5 kurşun isabet eden adamın ağır yaralandığını ve yoğun bakıma alındığını bildirdi.

SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ UYUŞTURUCU KARTELİ LİDERİ

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, suikastı düzenlediği belirlenen 4 kişinin Odesa kentinde yakalandığı belirtildi. Saldırganların Karadağ, Sırbistan ve Makedonya vatandaşı oldukları, içlerinden biri hakkında daha önce cinayet suçlamasıyla arama kararı olduğu kaydedildi. Şüphelilerin Odesa üzerinden Moldova'ya kaçmayı planladıkları belirtildi.

Saldırıya uğrayan Karadağ vatandaşının, Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten bir uyuşturucu kartelinin lideri olduğu ve hakkında uluslararası yakalama kararı bulunduğu açıklandı.

Ukrayna'da uyuşturucu karteli liderine suikast kamerada

Kaynak: DHA

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