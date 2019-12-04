Ukrayna'da üniversite binasında yangın: 10 yaralı
Haberler » Dünya » Ukrayna'da üniversite binasında yangın: 10 yaralı - Haberler

Ukrayna'da üniversite binasında yangın: 10 yaralı

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı.

04.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:33
Ukrayna'da üniversite binasında yangın: 10 yaralı

'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

 

Yangın, Odessa Üniversitesi'nin ve Sosyal Hizmet Fakülte binasında çıktı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılırken, 10 kişinin yaralandığı, 40 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler