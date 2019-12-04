Ukrayna'da üniversite binasında yangın 10 yaralı
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Ukrayna'da üniversite binasında yangın 10 yaralı

Ukrayna'da üniversite binasında yangın 10 yaralıUkrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı.

04.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:58

'da üniversite binasında yangın 10 yaralı

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın, Odessa Üniversitesi'nin ve Sosyal Hizmet Fakülte binasında çıktı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılırken, 10 kişinin yaralandığı, 40 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ukrayna'da üniversite binasında yangın 10 yaralı
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