Ukrayna'da ulusal yas ilan edildi

09.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:45

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusal yas ilan etti.

Ukrayna Havayollarına ait Tahran-Kiev seferini gerçekleştiren yolcu uçağının düşmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusal yas ilan etti. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin anısına devlet kurum ve kuruluşlarında bulunan bayraklar yarıya indirilecek" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA