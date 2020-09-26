Ukrayna'da uçak kazasında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna'da uçak kazasında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

26.09.2020 09:36 | Son Güncelleme: 26.09.2020 09:40
Ukrayna'da uçak kazasında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Harkiv ilinde Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın düştüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Uçağın Çugiyev ilçesi yakınlarında dün akşam iniş hazırlığı yaptığı sırada düştüğü, kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden daha önce yapılan açıklamada kazada 22 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin arandığı ifade edilmişti. Uçakta bulunanların sayısı ise ilk açıklamada 28, daha sonra 27 kişi olarak duyuruldu."2 KİŞİ UÇAKTAN ATLAYARAK KURTULDU"Eğitim uçuşu sırasında düşen uçakta, mürettebat ve Harkiv Hava Kuvvetleri Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu belirtildi. Harkiv Valisi Oleksiy Kuçer, hayatta kalan 2 kişinin uçak düşmeden önce kısa mesafeden uçaktan atladığını aktardı. Pilotun, kaza öncesinde sol motorda arıza olduğunu bildirdiğini söyleyen Kuçer, uçağın düşüş nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün bölgeye gideceği açıklandı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Halil Sezai Özlem Yıldız Deniz Akkaya
Spor Babel Falcao Arda Turan Fatih Terim Robert Prosinecki
Daha Fazla Tv Ekim Sabah Botoks
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukrayna'da uçak kazasında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi - Harkiv
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 09:51:18. #1.15#
title