Ukrayna'da Türk vatandaşları 1 ton eroinle yakalandı
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Ukrayna'da Türk vatandaşları 1 ton eroinle yakalandı

Ukrayna'da Türk vatandaşları 1 ton eroinle yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ukrayna'nın Batı bölgesinde yapılan operasyonda 4 Türk vatandaşı, 85 milyon dolar değerinde 1 ton eroinle yakalandı.

Ukrayna'nın Batı bölgesinde yapılan operasyonda 4 Türk vatandaşı, 85 milyon dolar değerinde 1 ton eroinle yakalandı.

Ukrayna'nın Livov şehrinde istihbarat ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yurtdışından Ukrayna'ya bir ton eroin getiren 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Şahısların eroini Pakistan'dan pirinç adı altında Ukrayna sınırlarından geçirdiği ve Livov'da depoda muhafaza ettiği belirlendi. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 2,3 milyar Grivna (85 milyon dolar) olduğu açıklandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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