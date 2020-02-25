Ukrayna'da, Türk vatandaşına otomobil çarpma anı kamerada
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Ukrayna'da, Türk vatandaşına otomobil çarpma anı kamerada

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, bir Türk vatandaşına yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı.

25.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:30
Ukrayna'da, Türk vatandaşına otomobil çarpma anı kamerada

'nın başkenti Kiev yakınlarında, bir Türk vatandaşına yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Kazana anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Kiev'e bağlı Borispol ilçesinde bir Türk vatandaşına yaya geçidinde, karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı.Hafif yaralanan Türk vatandaşının tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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