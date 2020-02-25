25.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:54

Ukrayna'da, Türk vatandaşına otomobil çarpma anı kamerada

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, bir Türk vatandaşına yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Kazana anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Kiev'e bağlı Borispol ilçesinde bir Türk vatandaşına yaya geçidinde, karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı.Hafif yaralanan Türk vatandaşının tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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