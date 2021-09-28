Ukrayna'da 'Türk Kültüründe Lokum ve Kolonya' konferansı düzenlendi - Haberler
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Ukrayna'da "Türk Kültüründe Lokum ve Kolonya" konferansı düzenlendi

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna'da

Ukrayna'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) "Türk Kültüründe Lokum ve Kolonya" başlıklı konferans verildi.

Ukrayna'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) "Türk Kültüründe Lokum ve Kolonya" başlıklı konferans verildi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre başkent Kiev'deki konferansa, Türk ve yerel kurumların yetkilileri, kültür-sanat çevreleri, akademisyenler ve çok sayıda Ukraynalı öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşan YEE Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, lokum ve kolonyanın geçmişten bugüne serüvenini anlattı.

Konferansın ardından katılımcılar, farklı aromalı lokumları tatma ve farklı kokular içeren kolonyaları deneme imkanı buldu.

Ukrayna'da Türk Kültüründe Lokum ve Kolonya konferansı düzenlendi

Ukrayna'da Türk Kültüründe Lokum ve Kolonya konferansı düzenlendi

Ukrayna'da Türk Kültüründe Lokum ve Kolonya konferansı düzenlendi

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ukrayna'da 'Türk Kültüründe Lokum ve Kolonya' konferansı düzenlendi - Haberler
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