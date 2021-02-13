Ukrayna'da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu
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Ukrayna'da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu

13.02.2021 20:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 20:28

Türk boksör Arda Tamer Avcı, hafif sıklette Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası Şampiyonu oldu.

Türk boksör Arda Tamer Avcı, hafif sıklette Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası Şampiyonu oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Boks Gecesi'nde hafif sıklet kıtalararası kemer maçında Avcı, Gürcü rakibi Vladimer Janezashvili ile mücadelesini 2. raundda nakavtla kazandı.

Avcı, Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci raundda muhtemelen rakibinin burnunun kırıldığını söyledi. Ancak rakibinin devam etmek istediğini ve sonrasında maçı nakavtla kazandığını anlatan Avcı, mutlu olduğunu ifade etti.

Avcı, gelecekte diğer büyük federasyonların kemerlerini de almak istediğini kaydetti.

Ukrayna'da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu
Ukrayna'da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu
Ukrayna'da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu
Ukrayna'da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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