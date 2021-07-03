Ukrayna'da topuklu ayakkabılı geçit töreni provası tepki topladı
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BBC

Ukrayna'da topuklu ayakkabılı geçit töreni provası tepki topladı

Ukrayna'da topuklu ayakkabılı geçit töreni provası tepki topladı
BBC - Haberler | Dünya

Ülkenin savunma bakanlığının, bir geçit törenine katılacak kadın askeri öğrencilere, topuklu ayakkabı giydirmesi ülkede tepkiye neden oldu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın, bir geçit törenine katılacak kadın askeri öğrencilere, topuklu ayakkabı giydirmesi ülkede tepkiye neden oldu.

Bakanlık tarafından dağıtılan fotoğrafta, kadın öğrencilerin kamuflaj pantolon altına siyah topuklu ayakkabı giydiği görüldü.

24 Ağustos'taki bağımsızlık günü geçit töreninin provalarında çekilen görüntüdeki kadınların askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı'na ait haber ajansına demeç veren kadın askeri öğrencilerden biri de topuklu ayakkabı ile yürümenin zor olduğunu söyledi.

Ortaya çıkan görüntü ülkede de tartışma yarattı. Bazı milletvekilleri, Savunma Bakanı Andriy Taran'a özür dileme çağrısı yaptı.

Muhalefet milletvekili Irina Gerashchenko, atılmak istenen adımın eşitlik olmadığını "cinsiyetçilik" olduğunu söyledi.

Gerashchenko, görüntüleri ilk gördüğünde, topuklu ayakkabılı fotoğrafın sahte olduğunu düşündüğünü de belirtti.

31 bin kadın asker bulunuyor

Eski bir ordu mensubu olan Maria Berlinskaya da, bu adımın geçit törenini izleyecek üst düzey subayları "gıdıklamak" için atıldığını düşündüğünü söyledi.

Topuklu askeri ayakkabıdan geri adım atılmadığı henüz açıklanmış değil.

Söz konusu geçit töreni, ülkenin Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası bağımsızlığını kazanmasının 30. yılı anısına yapılacak.

Ukrayna ordusunda, 31 bin kadın asker bulunuyor ve bunların 4 binden fazla subay rütbesinde görev yapıyor.

BBC
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