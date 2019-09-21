21.09.2019 22:11

- Ukrayna'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü

KİEV - Ukrayna'nın Odessa kentinde bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde Novaya Dolina ile Prilimanska köyleri arasında, bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Ukrayna polisi ölü ve yaralı sayısını doğrularken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: İHA