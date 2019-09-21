Ukrayna'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü

Ukrayna'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü

Ukrayna'nın Odessa kentinde bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

21.09.2019 20:53
Ukrayna'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü

Ukrayna'nın Odessa kentinde bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde Novaya Dolina ile Prilimanska köyleri arasında, bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Ukrayna polisi ölü ve yaralı sayısını doğrularken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. - KİEV

Kaynak: İHA
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