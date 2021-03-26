- Ukrayna'da tıp eğitimi veren kolejde uyuşturucu üreten öğretmenlere suçüstü
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- Ukrayna'da tıp eğitimi veren kolejde uyuşturucu üreten öğretmenlere suçüstü

İhlas Haber Ajansı / BEKİR KESKİN - Haberler | Güncel

- Ukrayna'da tıp eğitimi veren kolejde uyuşturucu üreten öğretmenlere suçüstü Ukrayna'nın Zaparoji bölgesinde bir tıp eğitimi veren kolejde uyuşturucu üretip satan öğretmenler suçüstü yakalandı.

- Ukrayna'da tıp eğitimi veren kolejde uyuşturucu üreten öğretmenlere suçüstü

KİEV - Ukrayna'nın Zaparoji bölgesinde bir tıp eğitimi veren kolejde uyuşturucu üretip satan öğretmenler suçüstü yakalandı.

Ukrayna'da uyuşturucu ile mücadele her alanda devam ediyor. Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), tıp eğitimi veren kolejde öğretmenler tarafından uyuşturucu madde üretildiği ve Telegram kanalından online olarak satılarak uyuşturucu bağımlılarına teslim edildiği, uyuşturucunun Zaparoji ve Poltova bölgesine dağıtıldığı ihbarının ardından harekete geçti. SBU, ihbarın ardından Zaparoji Tıp Koleji'ni takibe aldı. Yapılan incelemenin ardından SBU birlikleri koleje baskın düzenledi. Baskında uyuşturucu üretilen laboratuvar görüntülendi ve olaya karışan öğretmenler gözaltına alındı.

- Ukrayna'da tıp eğitimi veren kolejde uyuşturucu üreten öğretmenlere suçüstü
- Ukrayna'da tıp eğitimi veren kolejde uyuşturucu üreten öğretmenlere suçüstü
- Ukrayna'da tıp eğitimi veren kolejde uyuşturucu üreten öğretmenlere suçüstü
- Ukrayna'da tıp eğitimi veren kolejde uyuşturucu üreten öğretmenlere suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KESKİN

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