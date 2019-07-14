Ukrayna'da televizyon kanalına yapılan bombalı saldırı kamerada

Ukrayna'da yayın yapan bir televizyon kanalının binasına kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen bombalı saldırıya dair görüntüler paylaşıldı.

Ukrayna'da yayın yapan '112 Ukraina' televizyon kanalının Kiev'deki binasına dün, kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bombalı saldırıya dair görüntüler, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Televizyon kanalınca yapılan açıklamada, dün sabahın erken saatlerinde Kiev'deki Degtyrevskaya Caddesi'nde yer alan binalarına kimliği belirsiz iki kişi tarafından bombalı saldırı düzenlendiği ve bu olayın polis tarafından 'terör' kapsamında incelendiği belirtilmişti.

Kaynak: DHA

- Ukrayna