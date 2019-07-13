Ukrayna'da televizyon kanalına bombalı saldırı



– Ukrayna'da yayın yapan bir televizyon kanalının binasına kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı düzenlendi.

Ukrayna'da yayın yapan '112 Ukraina' televizyon kanalının Kiev'deki binasına kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Televizyon kanalınca yapılan açıklamada sabahın erken saatlerinde Kiev'deki Degtyrevskaya Caddesi'nde yer alan binalarına kimliği belirsiz iki kişi tarafından bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Öte yandan polisin yaptığı açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı, olayın araştırıldığı ve 'terör' kapsamında ele alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA